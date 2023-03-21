В эфире у пропагандиста Соловьева эксперт упал в обморок: не выдержал порции лжи. Видео

Известный пропагандист Владимир Соловьев "потерял" одного из своих "экспертов" прямо во время прямого эфира. Мужчина по неизвестным причинам резко свалился на пол.

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Момент падения попал на видео. В сети с иронией отреагировали на инцидент и предполагают, что мужчина не выдержал "передозировки" лжи.

Как видно из кадров, сначала мужчина, исполнявший роль очередного "эксперта" у Соловьева, стоял возле стола в студии и улыбаясь поддакивал пропагандисту.

Вдруг он ни с того ни с сего падает на пол во время "речи" Соловьева.

При этом пропагандист не слишком торопился на помощь.

"Врача в студию!" – крикнул неохотно Соловьев.

Пользователи сети выдвигают разные версии и того, почему мужчина потерял сознание, и того, почему так странно отреагировал Соловьев.

" Здесь возможен вариант, когда он побоялся, что "эксперта отравили";

"Новичок";

"Отключили от матрицы";

"Карма догнала";

"Стал ватным с головы до ног";

"Не выдержал пропаганды", – пишут пользователи.

Пользователи также нашли "эксперта", который потерял сознание в студии Соловьева. Им оказался "востоковед" Андрей Корнеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфирах Соловьева впервые заговорили о том, что Россия может потерпеть поражение в войне против Украины. В то же время "эксперты" в московской студии привычно размышляли о ядерном ударе России по другим странам.

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