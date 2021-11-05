4 ноября в России государственный праздник, День народного единства. На момент подготовки этого материала на сайте главного государственного информагентства РИА Новости нет ни одного упоминания об этом событии. Больше всего об Украине – как там все ужасно. О США – им, как известно, скоро кирдык. Путин опять с удовольствием рассказывает о своих любимых игрушках - "Цирконе" с "Пересветом" и "Кинжале" с "Авангардом". Про то, что сегодня праздник – ни слова.

То, что в этот день 409 лет назад, 4 ноября 1612 года не произошло ничего выдающегося, известно уже всем интересующимся. Гарнизон Речи Посполитой подписал капитуляцию за два дня до того, а сдался накануне. Россияне и раньше воспринимали 4 ноября не как праздник, а как выходной, а в этом году локдаун сожрал все выходные, так что повод для радости окончательно обнулился.

Возможно, где-то в России есть семья, в которой в этот день режут салат, пекут праздничный пирог и сдвигая бокалы произносят тосты: "Ну, за Кузьму нашего, за Минина!". Нет, первый тост, наверное, за Пожарского… Или сразу за Путина? Возможно, такая семья есть, возможно, их таких несколько, но явно немного.

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О странах многое могут сказать праздники. Понятно, что празднуют американцы 4 июля. Декларация независимости. С их днем Благодарения тоже все понятно.

Понятно, что празднуют украинцы 24 августа. В этот день было провозглашено образование государства Украина в его современном виде. Есть что праздновать.

Советское празднование октябрьского переворота было столь же органично для СССР как и празднование 20 апреля, дня рождения Гитлера или дня пивного путча для третьего рейха. Любой праздник содержит в себе элементы мифа. Что само по себе не плохо и не хорошо. Миф выполняет важную функцию: делит мир на сакральную и профанную части. Вопрос в том, какой миф как делит. Совпадает ли сакральная часть мифа с добром и истиной, а профанная - со злом и ложью. Российские праздники основаны на мифах-перевертышах, в которых в сакральную часть попадает зло и ложь, а в профанную – добро и правда. Даже 9 мая, который усилиями Путина и его холуев превратился в день "можем повторить", в день, когда "на Берлин за немками", в день победобесия. Государство, в духовной основе которой заложены мифы-перевертыши, обречено, а в путинской России ложь и ненависть являются фундаментом государственности. Это становится очевидным, если посмотреть государственное телевидение России.

В программе "60 минут" от 3.11.2021 лидер ЛДПР Ж. прочитал краткий курс истории и современной политики. Из этого курса телезрители канала "Россия 1" узнали:

1. Что в Крымской войне 1853-56 годов победила Россия. Жаль, что Ж. об этом не уведомил своевременно Александра Второго, который, не зная, что Россия победила, принял ультиматум Австрии и подписал мирный договор (фактически капитуляцию), по которому Россия лишалась Черноморского флота, части своих территорий и исключительного покровительства над христианскими подданными Османской империи.

2. Что в Пруссии издавна жили русские племена, но их онемечили путем добавления буквы "п". Тут лидер ЛДПР выказал себя последователем самобытной школы историко-лингвистического анализа, основателем которой по праву считается сатирик Михаил Задорнов. Именно он сделал глубокие выводы о том, что этруски - это русские, а Запад происходит от термина "западло", и, стало быть, заслуживает соответствующего отношения.

3. Вынырнув из глубин истории на поверхность актуальной политики, Ж. внес радикальные коррективы в идею многополюсного мира, поучаствовав в заочной дискуссии в американским генералом, заявившим, что полюсов три: США, Россия и Китай. Ж. опроверг представителя американской военщины, воскликнув: "Зачем нам три! Из этих трех Москва должна быть выше! Мы в центре Земли, а они должны следовать нашим курсом!". Совершив, таким образом прорыв в математике ("много" - значит "один"), географии (Россия находится не на поверхности Земли, а в ее центре), Ж. приступил к своему привычному делу: к разделу Украины.

4. Тут Ж. ничем не удивил: отрезал на скорую руку Закарпатье – Будапешту, Львов – полякам, все остальное, понятное дело – России, и тем самым закрыл тему Украины, окончательно решив украинский вопрос.

Поскольку подобное месиво обрушивается на головы россиян практически круглосуточно семь дней в неделю, практически по всем федеральным каналам, приходится удивляться тому, что граждане России пока еще не утратили остатков здравого смысла, дающих возможность ориентироваться в бытовых вопросах, таких как приготовление пищи, уборка и способность к членораздельной речи…

В деле приведения поднадзорной популяции в состояние единства неоценимую роль играют депутаты всех уровней. Вот только два примера их неустанных трудов по сплочению населения.

Депутат Мосгордумы Метлина в ответ на предложение коллеги повысить пенсии, с гневом обрушилась на этих старых попрошаек, которые в последнее время совершенно обнаглели:

"Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать. Наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55−60 лет".

Идея окончательного отделения популяции от государства по принципу: "государство вам ничего не должно", "вас рожать не просили", "я вас на войну не посылал" - весьма распространена в головах и публичных выступлениях российских чиновников и депутатов. Но депутат Метлина идет дальше. Ее крайне заинтересовало то, что в последнее время появилось множество сообщений об ограбленных мошенниками пенсионерах. Обычный человек из этой информации сделал бы вывод, что полиции надо более тщательно ловить мошенников. Но Метлина, как и большинство депутатов, человек необычный. Из этой информации она делает вывод, что у пенсионеров много денег, а значит, они попрошайничают не по нужде, а исключительно из вредности и желания досадить народным избранникам.

Другой депутат, уже Госдумы, Тамара Фролова возмущается, что в России какие-то люди ходят по улицам, вместо того, чтобы сидеть взаперти дома:

"Я бы жестче реагировала на людей, идущих во время локдауна по улице, спрашивала бы, куда вы идете. Если за лекарствами в аптеку, за медицинской помощью или за хлебом, то поход должен быть разовым, с соблюдением всех санитарных правил". Конец цитаты.

И тут же предложила в качестве наказания лишать бесцельно слоняющихся россиян заработной платы.

Итак, кого и с кем у нас единство?

Пенсионеров с депутатом Метлиной?

Россиян, которые не хотят умереть от гиподинамии и ослабления иммунитета - с депутатом Фроловой?

Потомков репрессированных с потомками вертухаев, которые гордятся своими предками-палачами?

Символом этого праздника стала швабра. Именно она должна олицетворять особый род единства по-путински. Единство пытаемых с палачами.