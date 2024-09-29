В четырех регионах России ночью гремели взрывы: в сеть попали фото и видео пожаров

Страну-агрессора Россию ночью 29 сентября атаковали беспилотники, результатом чего стали пожары в четырех регионах. В частности, взрывы раздавались в районе военных городков, других военных и энергетических объектов.

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На это жаловались жители Краснодарского края, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областей. Прежде чем местные власти заявили об "отражении атаки", в российских пабликах появлялись многочисленные кадры с "бавовной" в разных местах.

По данным пропагандистов, громко ночью было в Ейске Краснодарского края. Комментаторы в местных группах жаловались на взрывы, раздавшиеся возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ. Там базируется 859-й Центр боевого применения и переобучение летного состава морской авиации ВМФ и его 190-й учебный смешанный авиационный полк.

Некоторые провоенные паблики утверждали, что несколько БПЛА двигались со стороны Белосарайской косы в направлении Ейска и Приморско-Ахтарска, к энергетическим и стратегически важным военным объектам в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях. Кроме того, дроны якобы видели на Кубани и Ставрополье. По словам пропагандистов, это было "суммарно от 70 до 150 БПЛА ВСУ".

Также взрывы слышали в Цимлянске Ростовской области. Губернатор сначала заявил, что все "спокойно" – в Азовском районе российская ПВО якобы уничтожила четыре беспилотника. А под утро он уже насчитал "18 сбитых БПЛА", что, по его словам, не привело ни к каким последствиям.

Его коллега из Краснодарского края утверждал, что в селе Шабельское подавленный силами РЭБ дрон во время падения "врезался в дерево и взорвался": вследствие этого в доме поблизости выбило окна и двери, обломки повредили автомобиль.

По словам губернатора Воронежской области, в облцентре "упало несколько сбитых дронов", в результате чего возникли пожары. Местные жители говорили, что слышали не менее 10 взрывов.

Позже российские паблики сообщили о новых взрывах в Воронеже, а также о взрывах и пожарах в Волгоградской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 сентября в Самарской области РФ в результате взрыва взлетел в воздух железнодорожный мост. Событие привело к значительным повреждениям инфраструктуры и вызвало "беспокойство" у россиян.

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