В Черном море затонул российский сухогруз: судно развалилось пополам. Видео

В Черном море у берегов Краснодарского края РФ затонул российский сухогруз Seamark с мраморной крошкой. Он переломился пополам в условиях шторма, поскольку высота волн в районе крушения достигала трех метров..

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Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Отмечается, что на борту находились 11 членов экипажа, все граждане России. Как сообщили в МЧС РФ, один член экипажа затонувшего сухогруза погиб, еще один находится в тяжелом состоянии, хотя сначала заявлялось, что все люди спасены.

В СМИ отметили, что судно шло в РФ под флагом Коморских островов. На его борту находилось 3,5 тыс. тонн мраморной крошки.

Напомним: накануне сообщалось, что Россия продолжает маневры боевых кораблей в акватории Черного моря. На дежурство она вывела десять судов, часть из которых несет на себе крылатые ракеты типа "Калибр".

Также Россия вывела еще 10 судов в Средиземное море. Из них пять ракетоносителей "Калибров", общий залп которых насчитывает 72 ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия впервые со времен СССР возобновила вывод в море кораблей с тактическим ядерным оружием на борту. Это может привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения РФ и НАТО;

– Бангладеш ввел ограничения на заход 69 российских кораблей в свои морские воды в соответствии с санкциями США и ЕС. Это означает, что российские суда не смогут завозить импортные партии, останавливаться для дозаправки, бросать якорь в этом районе и даже использовать морские пути.

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