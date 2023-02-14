Россия впервые со времен СССР возобновила вывод в море кораблей с ядерным оружием: разведка Норвегии указала на риски

Россия впервые со времен СССР возобновила вывод в море кораблей с тактическим ядерным оружием на борту. Это может привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения РФ и НАТО.

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Такие данные озвучила разведка Норвегии в своем докладе "Фокус-2023". Как отмечается, в советское время корабли Северного флота ВМС РФ регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях не сообщалось.

"Основная часть ядерных сил размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота ВМС РФ", – отметили в норвежской разведке.

Там также отметили, что тактическое ядерное оружие представляет "особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО".

Кроме того, у РФ есть подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства, которые также могут угрожать Норвегии и НАТО.

В октябре в сеть попали спутниковые снимки, показывающие, что Россия разместила у границы с Норвегией стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, способные нести ядерное вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ прекратила "бряцание" ядерным оружием после того, как Китай сделал Кремлю предупреждение. В последнее время Москвы озвучивает соответствующие угрозы через одиозные фигуры вроде бывшего президента Дмитрия Медведева и пропагандиста Владимира Соловьева.

При этом начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post отметил, что Россия не решится применить ядерное оружие, поскольку ее власти понимают, что это приведет к развалу РФ. Ранее Буданов объяснил, что решение о запуске ракет должно пройти все уровни российского командования.