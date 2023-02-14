Бангладеш присоединился к санкциям и запретил российским судам заходить в свои порты - Financial Express

Правительство Бангладеш ввело ограничения на заход 69 российских кораблей в свои морские воды в соответствии с санкциями США и ЕС. Это означает, что российские суда не смогут завозить импортные партии, останавливаться для дозаправки, бросать якорь в этом районе и даже использовать морские пути.

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Об єтом сообщило издание The Financial Express. Правительство направило уведомления в соответствующие министерства, агентства, порты, судоходные службы и международные организации о новых ограничениях.

В результате этих новых санкций Бангладешу будет трудно вести какую-либо торговлю с Россией.

Самый дорогой мегапроект Бангладеш — АЭС "Руппур" — строится при поддержке России. Значительная часть оборудования и материалов для этого проекта импортируется из РФ. Недавно партию материалов для проекта из России не допустили к морской границе Бангладеш из-за дипломатического давления со стороны США.

Корабль попытался пришвартоваться в индийском порту Халдия, чтобы доставить груз, но и там ему отказали. В конце концов он вернулся в Россию со своим грузом.

"По запросу Министерства иностранных дел 69 судам из России, на которые было наложено эмбарго США, запрещен заход в порты Бангладеш", — сказал капитан Саббир Махмуд, регистратор судов Бангладеш в Управлении торгового флота, со ссылкой на содержание уведомления.

Запрет распространяется на широкий спектр судов, включая нефтяные танкеры и грузовые суда, эксплуатируемые семью компаниями. Ограничения означают, что ни один импортный или экспедиторский агент не может ввозить товары из любой страны с использованием этих российских судов.

"Запрет на суда, плавающие под российским флагом, был введен совместно Соединенными Штатами и Европейским союзом", — сказал Азам Дж. Чоудхури, председатель Бангладешской ассоциации владельцев морских судов, или BOGSA.

Санкции были введены из-за продолжающегося вторжения России в Украину.

Согласно данным Бангладеш Банка, Россия не входит в список 20 ведущих стран, с которыми Бангладеш торгует. Почти 87 процентов всего импорта приходится на эти страны. Бангладеш в основном импортирует пшеницу и нефтепродукты из России и экспортирует в страну одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает систематически тормозить проведение инспекций судов, следующих по "зерновому коридору". Кораблям приходится ждать своей очереди неделями, в результате зерно не попадает к покупателям вовремя. А это уже создает риски для глобальной продовольственной безопасности, ведь общий экспорт зерна из Украины сокращается.

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