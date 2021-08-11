В Черном море произошел масштабный разлив нефти: ученые говорят об экокатастрофе

В прибрежных водах Черного моря вблизи Новороссийска (РФ) 7 августа произошел разлив нефти из танкера. Компания-виновник ЧП оценила площадь пятна в около 200 квадратных метров, но ученые заявили, что она в 400 раз больше.

Масштабы смогли увидеть по спутниковым снимкам и ситуацию уже окрестили экологической катастрофой. Об этом сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости, ссылаясь на экспертов.

Отмечается, что инцидент возник в 16:49 субботы на морском терминале в поселке Южная Озеревка в 6 км от берега при закачке нефти на греческий танкер Minerva Symphony. За процесс отвечал Каспийский трубопроводный консорциум.

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Его представители заверили, что в море пролилось около 12 куб. м маслянистой горючей жидкости, а площадь утечки составила 200 кв. м.

В Telegram-канале Baza написали, что специалисты уличили владельцев танкера во лжи, указав на то, что площадь загрязнения превышает уже 80 кв. км, а пятно нефти вытянулось от берега на 19 километров.

Это выяснилось на следующий день, 8 августа, благодаря снимкам, которые из космоса сделал спутник Sentinel-1. Эксперты отметили, что в Черном море произошла настоящая экологическая катастрофа.

Исследователи с Института космических исследований РАН подчеркнули, что продолжают анализ данных со спутников, а также метеорологической информации.

"Площадь пятна от разлива нефтепродуктов в Черном море оказалась в сотни тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. 8 августа оно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", – говорится в материале.

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии РАН Андрей Костяной в комментарии "Газете.ru" заявил, что для Черного моря подобный разлив нефти является достаточно большим.

"В среднем для этого района – от Крыма до Джубги, в районе Новороссийска, нефтяные пятна, которые мы наблюдаем, имеют площадь в 1 кв. км. В основном они связаны с судоходством, когда суда производят технологические сбросы нефтепродуктов. Поэтому для Черного моря это достаточно большой разлив", – сказал он.

При этом отметил, что серьезной опасности утечка, вероятно, не представляет. Поскольку легкие фракции нефти "довольно быстро испаряются, более тяжелые уходят под воду и садятся на скачок плотности воды".

Нефтяной танкер Minerva Symphony был построен в 2006 году и плавает под флагом Греции. По данным портала MarineTraffic, по состоянию на 11 августа он все еще находился в Черном море возле Новороссийска, где произошло ЧП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в азербайджанском секторе Каспийского моря произошел взрыв за 10-12 км от платформы "Умид", которая занимается добычей нефти и принадлежит компании Socar. Оказалось, что ЧП была геологического происхождения.