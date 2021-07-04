В Каспийском море произошел взрыв около нефтяной платформы: названа причина

В Каспийском море в азербайджанском секторе произошел взрыв в 10-12 километрах от нефтедобывающей платформы "Умид", которая принадлежит компании Socar. Причина взрыва природного происхождения.

По данным Нaqqin, взрыв в азербайджанском секторе Каспия не имеет отношения к нефтегазовой сфере и платформе. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате сейсмического процесса и имеет геологическое происхождение.

"На морских площадках и промышленных объектах под прямым контролем Socar не произошло аварии, работа продолжается в штатном режиме. Если будет какая-то дополнительная информация, сообщим общественности", – сообщили в нефтяной корпорации.

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Позже глава азербайджанского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли сказал, что причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана.

"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан", – пояснил ученый, пишет "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мексиканском заливе в пятницу, 2 июля, произошел пожар на подводном участке газопровода государственной нефтегазовой компании Pemex.