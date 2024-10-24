В Челябинской области РФ ромы убили таксистку: местные жители в ответ устроили погромы. Фото и видео

В городе Коркино Челябинской области России двое ромов убили 40-летнюю таксистку. Преступление было совершено в ночь на 24 октября, когда женщина приехала по вызову в район, где живут ромы. В ответ местные жители устроили погромы.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы. В сети распространяют фото и видео с места происшествия.

Тело таксистки с ножевыми ранениями обнаружили в районе фабрики "ЮжУралКартон". По одной из версий, когда женщина приехала по вызову, между ней и заказчиками произошел конфликт, в ходе которого она получила по меньшей мере четыре ножевых ранения. Они стали смертельными. У погибшей остались двое детей.

Это преступление разозлило местных жителей и они принялись проводить "денацификацию" на свой манер. Жители Коркино подожгли по меньшей мере два дома, где жили ромы, и переворачивали машины. Также в этом районе раздалась стрельба.

В соцсетях появилась ориентировка полиции на двух ромов – 17 и 19 лет. Они живут в доме, где и собрались жители города для "возмездия".

На место происшествия стянули спецназ и других силовиков. По меньшей мере, 30 человек задержали. Въезд в Коркино перекрыли.

В местных пабликах пишут, что среди задержанных есть несколько ромов. Некоторых из них задержали при попытке покинуть город.

В то же время ромы массово бегут из города в соседний Еманжелинск.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в результате событий два человека – ром и россиянин, получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу.

Между тем местные власти сообщают, что ситуация в челябинском Коркино после убийства женщины-таксиста "контролируемая, скопления людей не наблюдается, дежурят правоохранители".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!