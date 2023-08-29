В Челябинской области разбился Ми-8, все члены экипажа погибли

В России 29 августа разбился очередной вертолет. Ми-8, на борту которого находились, по разным данным, три или четыре человека, рухнул в Челябинской области. Он, по данным русских пропагандистов, принадлежал ФСБ и выполнял тренировочный полет.

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Предварительно все они погибли. Об этом сообщили российские СМИ.

"Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области рядом с поселком Прудным. На борту находились 4 человека. По предварительным данным все погибли", – пишет один из российских пропагандистских пабликов.

По данным российского Telegram-канала Baza, вертолет принадлежал ФСБ.

"Борт проводил тренировочный полет. По уточненным данным, на борту находились 3 человека. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка". Что стало причиной падения пока неизвестно", – заявили пропагандисты.

Другое российское издание отмечает, что со слов очевидцев, перед тем, как вертолет упал, его сильно болтало из стороны в сторону, а затем Ми-8 "камнем пошел вниз".

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