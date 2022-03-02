'В частях 70% погибших, они нас всех пощелкают': в сети опубликовали разговор оккупантов

Госспецсвязи опубликовала перехват разговора российских оккупантов. На опубликованном фрагменте аудио один из них рассказывает другому о колоссальных потерях, которые несет в Украине российская армия. Он упоминает о трех воинских частях, в которых, по его словам, за несколько дней после вторжения погибло до 70% солдат.

Эту информацию, как говорит мужчина на аудио, он узнал от военных, которые служат в этих подразделениях

"Ужас! Из трех частей - Камышинской, Волгоградской, и этой, что в нашем городе - уже под 70% погибло! Вы представляете, сколько там трупов? Это п*здец!" - взволнованно делится он подробностями разговора со знакомыми военными из этих подразделений.

Как следует из рассказа мужчины, в каждой из частей, о которых он упоминает, несет службу порядка 3500 тысяч человек.

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"Сейчас они нас пощелкают всех нах* - всю нашу армию, представляете - х*хлы! И начнут... Ну пенсионеров не позовут, а у кого сыновья, дети – будут звать на войну", - говорит оккупант.

Он шокирован тем, что услышал от военных - и тем, насколько это отличается от "победных" картинок на российском телевидении.

"Вы не представляете, что там творится. Они (вероятно, имеются в виду власти. - Ред.) рассказывают про нашу армию. Какая наша армия, блд? Пацанов туда неготовых отсылают. Они воевали, что ли? Короче, жопа. Не смотрите в новостях – все полный п*здежь, полный! Около 10 тысяч уже погибших наших солдат - контрактников и всех остальных, я имею в виду", – говорит мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный Штаб Украины с оценками потерь оккупантов, озвученных этим мужчиной, пока не согласен: по состоянию на утро 1 марта потери в живой силе у захватчиков составили 5 710 человек. И огромное количество авиации, техники, вооружения.