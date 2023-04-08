В Бурятии пожарные сожгли полсела: пострадавшим выдали доски и мизерные суммы

В Бурятии в селе Солонцы на днях планово сжигали сухую траву. За процессом следили пожарные, однако потом он вышел из-под контроля, в результате чего сгорела половина села.

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Об этом сообщили российские СМИ. Кадры с места события показал Telegram-канал "Mash" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сжигание травы проводили совсем рядом с населенным пунктом. Ситуацию контролировали местные пожарные, но когда огонь уже начал гаснуть, подул ветер и пламя разгорелось с новой силой. Огонь перебросился на жилые дома и другие постройки.

Выяснилось, что местная администрация проигнорировала технику безопасности – не была создана минерализованная полоса, которая должна не допускать распространения огня.

"Тоже вина есть и жителей села Солонцы, которые может не все, но часть из них тоже не убрали свои домовладения от сухой травы и также прилегающую территорию", – заявили в МЧС.

В пожаре сгорели заборы, бани, сараи и дрова, заготовленные жителями села. Дома, говорят местные, благодаря соседям удалось отстоять.

Власти района уже пообещали помочь погорельцам: им выдали доски для восстановления заборов и построек. Также должны помочь дровами и выдать по 10 тысяч рублей на каждого члена пострадавшей семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Симферополем вечером 6 апреля загорелся какой-то крупный объект, местные жители слышали звуки, похожие на взрывы, и видели большое зарево в небе. Оккупанты утверждают, что ЧП якобы произошло на "птицефабрике" в селе Перово.

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