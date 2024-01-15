В Брянской области сгорел блиндаж с оккупантами, есть погибшие

В Брянской области России 14 января произошел пожар в блиндаже российских оккупантов. В результате пожара погибли двое военнослужащих РФ.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Инцидент произошел в районе поселка Кокоривка в Суземском районе. В результате пожара погибли двое российских военнослужащих по контракту 22-летний Андрей Печенкин и 23-летний Евгений Коптыгин.

Ранее, 11 января, в Курской области сгорела полевая баня российских военнослужащих. Тогда погибли 2 российских мобика и еще 2 срочника пострадали.

Ранее сообщалось, что ночью 15 января над российским Курском видели вспышки. Также местные жители пожаловались на взрывы. Власти заверили людей, что это работа противовоздушной обороны. По словам губернатора области Романа Старовойта, в воздухе были цели, их сбили.

Также губернатор Гладков обратился к жителям Белгородской области с призывом. Он посоветовал россиянам эвакуироваться подальше от "обстрелов мирных кварталов" облцентра.