В Брянской области беспилотник атаковал военкомат: власти уже обвинили ВСУ

В российской Брянской области вечером 18 апреля произошло ЧП. Беспилотник атаковал военкомат. Местные власти уже успели обвинить в инциденте Вооруженные силы Украины.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Отмечается, что здание военкомата повреждено (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дрон атаковал военкомат городского округа Новозыбков. Пострадавших в результате атаки нет. Однако у здания выбиты стёкла в окнах. На месте работают оперативные службы.

Губернатор Александр Богомаз сразу прокомментировал ЧС.

"ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков", – заявил он.

В то же время, по данным росСМИ, БПЛА скинул два заряда, которые взорвались рядом с военным комиссариатом.

Однако там выдали, что пострадали только окна в стоящем напротив деревянном здании фирмы, занимающейся стеклопакетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля, в России заявили об атаке беспилотников на Севский район Брянской области. Сообщалось, что БПЛА сбросил взрывчатку на военкомат и здание полиции.

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