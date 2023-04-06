В Белгородской области пожаловались на ''бавовну'': под обстрел попали военные РФ, есть раненые

В России заявили об очередном обстреле со стороны Украины территории Белгородской области. Прилеты 5 апреля в районе 18 часов вечера зафиксированы в селе Карабаново Валуйского района.

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В результате ранения получили 4 российских военнослужащих. Об этом пишет ASTRA.

"По данным источников ASTRA, 5 апреля в районе 18 часов обстрелу подверглась местность в районе села Карабаново. 4 военнослужащих ВС РФ ранены", – отмечено в сообщении.

Примечательно, что российские пропагандисты о пострадавших российских оккупантах не пишут ни слова, как и о последствиях обстрелов Карабаново в целом, хотя местные паблики сообщали, что жителям этого населенного пункта приходили оповещения с призывом перейти в укрытия.

А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и вовсе о Карабаново не упоминал. Из, как утверждают российские СМИ, 6 населенных пунктов области, якобы обстрелянных со стороны Украины накануне, его внимания удостоилась только Дроновка. Гладков постил фото с якобы поврежденными в результате обстрелов жилыми домами и частными автомобилями и хвастался, как местная администрация "оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние".

Напомним, в Курской области РФ заявили об атаке беспилотников на позиции оккупантов 31 марта. В результате "бавовны" погиб один российский солдат, еще семь получили ранения. Раненые были госпитализированы в местные больницы. При этом местные власти изо всех сил пытались скрыть потери "второй армии мира", уверяя, что в результате атаки ни существенных повреждений, ни пострадавших не было.

Также сообщалось, что в России впервые российского военного хотят судить за то, что не предотвратил нападение Украины на РФ. Его обвиняют в "нарушении правил боевого дежурства" во время ракетной атаки на воинскую часть РФ в Белгородской области. Тогда были уничтожены 7 оккупантов, десятки получили ранения, а российская техника на общую сумму 89 млн рублей была превращена в металлолом либо существенно повреждена.