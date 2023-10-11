В Брянской области пожаловались на атаку дронов на хранилище с топливом

Россияне пожаловались на очередные взрывы в Брянской области. По традиции кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ.

В ночь на 11 октября два БПЛА якобы пытались атаковать хранилище с топливом на Брянщине. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Атака произошла около полуночи в посёлке Лесное Суражского района, которое находится в 70 км от российско-украинской границы. Пропагандисты заявили, что дрон самолётного типа летел на высоте 60 метров, но оккупанты якобы сбили БПЛА из стрелкового оружия с применением антидронового ружья. Посаженный с помощью средств радиоэлектронной борьбы беспилотник упал в поле и взорвался.

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В то же время пропагандисты утверждают, что второй беспилотник также "сбили", но его обломки упали на одну из пустых цистерн. В РФ утверждают, что пострадавших в результате происшествия нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также подтвердил атаку БПЛА и обвинил в этом Украину. Чиновник утверждает, что два дрона самолетного типа "уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ". При этом его заявление противоречит информации пропагандистов. Богомаз утверждает, что "разрушений нет" и не упоминает о падении БПЛА на цистерну.

Напомним, 25 сентября беспилотники атаковали российский Брянск. Тогда взрывы прогремели на дизельном заводе.

Ранее в Брянской области РФ неизвестный летательный аппарат атаковал нефтебазу. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 3 м и глубиной 1,5 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, "бавовна" на заводе "Кремной Эл" в Брянске была инициирована украинскими спецслужбами. Предприятие принимает важную роль в разработке компонентов для ракет и снарядов, уничтожающих города суверенной Украины, поэтому представляет собой законную военную цель.