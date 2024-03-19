В боях за Козинку бойцы РДК ликвидировали откосившего от 'СВО' сына начальника инженерных войск РФ: появились подробности

В боях за Козинку Белгородской области России был ликвидирован лейтенант Никита Бессмертный – сын начальника инженерных войск армии РФ полковник Роман Безсмертный. Он попал в засаду на автомобиле УАЗ "Патриот" с еще двумя воинами 49-й общевойсковой армии.

Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона", автором которого является сотрудник одной из специальных служб. Он отметил, что в автомобиле также находились:

– старший лейтенант Колотов Алексей Олегович;

– младший сержант Шориков Даниил Станиславович.

Отмечается, что Колотова ранили и захватили в плен. Сейчас он, вероятно, находится на территории Украины. Шориков погиб на месте, как и Бессмертный.

Последний должен был проходить службу в составе 32-го инженерно-саперного полка на Херсонском направлении, однако влиятельный отец помог, чтобы его перевели на более безопасный – в Белгородскую область.

Также отмечается, что российские войска пытаются вытеснить добровольцев из захваченных деревень, пока безрезультатно. Бои за Козинку продолжаются.

Напомним, бойцы РДК показали фрагмент боев из села Козинка в Белгородской области. В момент приближения оккупантов военный поразил цель с помощью ручного гранатомета. Также на видео показаны последствия боевых действий. В пределах населенного пункта разрушены здания.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Легион "Свобода России" сообщил, что за неделю боевых действий на территории Белгородской области российская оккупационная армия понесла большие потери. Общее количество ликвидированных и раненых оккупантов составляет около 1500 человек.

– Российские пропагандисты объяснили жителям Белгородской области, что хваленая ПВО государства-агрессора не защитит их. Заявили, что страна большая, поэтому плотную защиту создать невозможно.

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