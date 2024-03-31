В Белгородской области за две недели упали 14 российских авиабомб – СМИ

Российские пилоты продолжают бомбардировать Белгородскую область РФ. С российских самолетов на населенные пункты региона и возле них регулярно падают авиабомбы весом от 250-500 кг до 1,5 тонны.

За последние две недели известно о минимум 14 таких случаях. Их подсчет ведет российское оппозиционное издание ASTRA.

Накануне, 30 марта, по данным издания очередные две ФАБ-500 обнаружили в 2 км от села Крюково Белгородской области. Они стали 13-й и 14-ой авиабомбами, любезно "доставленными" для белгородцев российскими пилотами.

А за два дня до этого, 28 марта, в Белгородском районе между сёлами Бессоновка и Веселая Лопань обнаружили особенно "щедрый подарок": корректируемую авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте, которую "уронил" российский бомбардировщик. По данным местных издания, из-за обнаружения КАБ-1500 была перекрыта дорога между сёлами.

В тот же день еще одна ФАБ-250 была обнаружена в районе села Безымено. По данным источников ASTRA, из населенного пункта были эвакуированы 140 жителей, а к вечеру боеприпас был вывезен и уничтожен.

А вот в случае с найденной 28 марта ФАБ-250 в селе Нечаевка российские власти эвакуацию населения посчитали необязательной и непозволительной роскошью, поэтому никто никого никуда не эвакуировал.

27 марта ФАБ-500 была обнаружена в районе села Бессоновка.

25 марта ФАБ-50 нашли в районе села Смородино Яковлевского городского округа.

В этот же день ФАБ-250 нашли в районе села Зыбино Борисовского района.

22 марта две ФАБ-250 нашли в районе села Шелаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Казинка этого же округа.

21 марта две ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково.

А 20 марта стало известно об упавших ФАБ в сёлах Введенская Готня и Замостье.

Российские журналисты также отметили, что подобная "щедрость" со стороны российских пилотов пришлась по вкусу далеко не всем. Так, житель Белгорода Иван Матвеев написал заявление в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности военных, которые уронили бомбы на регион.

"Нарушив инструкции и совершив должностные преступления, военнослужащие РФ поставили под угрозу жизни жителей Белгородской области", — написал он в своем обращении.

Терпение белгородца лопнуло, когда СМИ сообщили об 11 найденных бомбах в течение одной недели.

Отреагировали ли на это обращение в российском следкоме или его автор уже привлечен к ответственности за "дискредитацию ВС РИ", на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области из-за атаки дронов погибли трое военных РФ. Также среди оккупантов есть раненые.

Кроме того, в Белгороде и области практически ежедневно жалуются на "обстрелы ВСУ". Показывают местные жители при этом частенько обломки ракет российской ПВО, которая, похоже, "денацифицирует" Белгород похлеще, чем это делает украинская армия.