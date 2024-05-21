В Белгородской области РФ вспыхнул мощный пожар после атаки дронов: валит черным дым. Видео

Днем во вторник, 21 мая, масштабный пожар разгорелся в селе Вознесеновка Белгородской области России. Местные власти заявили о повреждении сельхозпредприятия, что якобы стало следствием атаки беспилотников

В сети россияне опубликовали ряд кадров. На видео видны только небо и густой столб густого черного дыма.

Сейчас украинские паблики пишут, что такая мощная "бавовна" образовалась из-за прилета по резервуару с топливом.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявляет об атаке дронов. Он подтвердил только повреждение на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Шебекинского района.

По его словам, там подсечены складские помещения и ангары с техникой, также возникло возгорание емкости с топливом. Говорит, что нет пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в России под удар беспилотника 20 марта попал очередной комплекс построек и приспособлений для хранения нефти и нефтепродуктов. Речь идет о нефтебазе в Белгородской области, где зафиксированы повреждения.

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