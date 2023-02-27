В Белгороде обнаружили обломки трех беспилотников: упали во дворе многоэтажки. Фото и видео

В российском Белгороде вечером в понедельник, 27 февраля, в одном из дворов нашли обломки нескольких беспилотников. Они упали около многоэтажки на улице Садовой.

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Об этом сообщили местные каналы в Telegram, опубликовав соответствующие фото и видео. Как отмечается, на землю якобы упали три дрона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские пропагандисты уже успели обвинить в инциденте Украину, заявив, что эти БПЛА якобы запустили украинские Вооруженные силы. Однако, судя по обнародованным фото, эти дроны похожи на те, что есть на вооружении у армии России.

В частности, они похожи на беспилотники "Гранат 2" или "Типчак". Возможно, оккупанты хотели запустить эти дроны по украинским городам, однако они не долетели и упали на территории Белгорода.

Также в сети показали видео, на котором запечатлен пролетающий над городом БПЛА. На кадрах четко видно, что это не украинский беспилотник.

Губернатор Белгородской области страны-агрессора сообщил, что пострадавших нет, на месте работают соответствующие службы.

"Где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", – цитируют его слова российские пропагандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля российские оккупанты снова попытались обстрелять Харьковщину с территории Белгородской области. Однако на этот раз все запущенные ракеты остались "на родине" и упали на территории РФ.

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