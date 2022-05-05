В Белгородской области РФ обстреляли завод, который производит специальные мостовые конструкции

В российской Белгородской области обстреляли завод, который производит специальные мостовые конструкции. Удар был нанесен ручными противотанковыми гранатометами.

Об этом сообщил ряд российских Telegram-каналов 5 мая. Утверждается, что инцидент произошел еще ночью 3 мая, когда неизвестные трижды выстрелили из РПГ-22 по территории "Борисовского завода мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко".

В результате обстрела была повреждена пустая емкость из-под топлива, объем которой составляет одну тысячу тонн. По предварительным данным, стрельбу вели с расстояния около 200 метров. На месте обстрелов позже обнаружили три пустых тубуса от РПГ-22.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее все чаще россияне пишут о "хлопках" в Белгороде. Ранее журналист Денис Казанский предупреждал, что российская власть готовит серию терактов на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей. Цель – обвинить Украину в атаках на российские населенные пункты.

При этом в СМИ появилась информация, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с супругой уже покинули Россию.