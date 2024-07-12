В Белгородской области произошла стрельба в пункте дислокации военных: есть погибшие

В Белгородской области РФ вечером 11 июля произошла стрельба в пункте военной дислокации. Один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам: есть убитые.

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Сам стрелок сбежал, прихватив с собой пулемет Калашникова и несколько десятков патронов. Об этом сообщает один из российских пропагандистских Telegram-каналов.

"Стрельба в пункте военной дислокации в Белгородской области. Есть погибшие и раненые. По предварительной информации, после стрельбы ночью в одном из районов Белгородской области объявлен план "Перехват": разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова и 70 патронами", – отметили пропагандисты.

Позже они уточнили, что стрелком оказался 29-летний военнослужащий Алексей из Чувашии. Именно его сейчас ищут российские силовики.

Оружие и патроны, по новым данным, беглец бросил неподалеку от места расстрела.

Пропагандисты также назвали предварительные данные проведенной чувашским военнослужащим "денацификации": двое убитых и один раненый.

Напомним, 6 июля стало известно, что в Воронеже между работниками ФСБ произошла стрельба. Один сотрудник ФСБ застрелил другого и сбежал на временно оккупированную территорию Украины. Однако его задержали и вернули.

А 3 июля сообщалось, что в российской Тюмени 50 человек устроили стрельбу возле гипермаркета.