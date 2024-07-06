В Воронеже между работниками ФСБ произошла стрельба, один из них скрылся в Украине

В российском Воронеже один сотрудник ФСБ застрелил другого и скрылся на временно оккупированную территорию Украины. Однако его задержали и вернули.

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Об этом сообщают в изданиях города. Российский вещатель "360°" пригласил местное ФСБ прокомментировать произошедшее, но там заявили, что "у них все хорошо".

Известно, что стрельба произошла ночью у гаражей ФСБ. Ряд изданий сообщает, что мужчина, одетый в строительную робу, залез на крышу гаража ФСБ в центре города и из пистолета Макарова застрелил одного из сотрудников охраны.

"Убийцей оказался бывший сотрудник местного УФСБ, ныне боец центра спецназначения ФСБ России", – отмечают в пабликах города.

Убийство произошло из-за ревности. а не из-за политики, добавляют в других пабликах и уточняют, что стрелок "убежал в другой регион".

Другим регионом оказалась самопровозглашенная "ЛНР", то есть Луганская область. Там стрелок был задержан и возвращен в Воронеж.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня бойцы из Главного управления разведки Минобороны Украины поразили полевой склад боеприпасов площадью около 3,5 тыс. кв. в Воронежской области. После поражения, которое произошло ночью, там вспыхнул мощный пожар с детонацией, длившийся несколько часов подряд.