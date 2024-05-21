В Белгородской области подорвался автомобиль с российскими пограничниками: всплыли подробности

В Белгородской области России российские пограничники подорвались на мине. В результате инцидента шесть человек получили ранения.

Об этом сообщила группа "Информационное сопротивление" в Telegram. Отмечается, что враги передвигались на автомобиле УАЗ, когда наехали на боеприпас в районе села Щетиновка.

Напомним, также 21 мая масштабный пожар вспыхнул в селе Вознесеновка Белгородской области России. Местные власти заявили о повреждении сельхозпредприятия, что якобы стало следствием атаки беспилотников. В частности, посечены складские помещения и ангары с техникой, также возникло возгорание емкости с топливом.

В общем, спокойных дней на Белгородщине почти не бывает. 17-18 мая там тоже раздавались взрывы. Через два дня российские самолеты "впустили" в районе Шебекино Белгородской области РФ четыре авиационные бомбы. Одна из них повредила фасад жилого дома. Местные власти признали последний факт падения бомбы, назвав ФАБ-500 "взрывоопасным предметом".

Как сообщал OBOZ.UA, 20 мая в России под удар беспилотника попал очередной комплекс построек и приспособлений для хранения нефти и нефтепродуктов. Речь идет об объекте в Белгородской области, где зафиксированы повреждения.

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