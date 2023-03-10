В Белгородской области отгородились от Украины ''зубами дракона'' на $138 миллионов. Фото

В приграничной с Украиной Белгородской области России отгородились от нашей страны защитными сооружениями, которые еще называют "зубы дракона". Бетонные пирамиды обошлись на сумму 138 миллионов долларов.

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О строительстве оборонительной засечной линии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков "ВКонтакте". Он заявил о завершении работ (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы ее завершили уже давно. Я надеюсь, противник видит, в каком объеме и в каком качестве она построена. Он должен понимать, что ему будет крайне сложно, если он будет предпринимать необдуманные действия", – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что из областного бюджета не брали деньги на "зубы дракона". Средства выделили из федерального бюджета.

Таким образом, россияне установили в несколько рядов тетраэдры из бетона рядом с дорогами возле лесополос. Правда, во время строительства работники жаловались, что им не выплачивают зарплаты, а военные эксперты называли подобную "линию" в условиях современной войны "бесполезной".

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс сооружения оборонительной системы для защиты от Украины в Белгородской области стартовал еще в начале ноября.

Над эффективностью подобных сооружений в 21 веке смеются даже российские имперцы. В частности, террорист Гиркин, которого "завернули" с войны против Украины, раскритиковал идею в пух и прах.

По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет. Он также заявил, что украинские военные, если им вдруг вздумалось бы отправиться на территорию России, преодолеют эту "линию" в считанные минуты.