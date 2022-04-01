В Минобороны заявили, что Украина не причастна к взрывам в Белгороде: есть другие версии

В Министерстве обороны Украины прокомментировали обвинение российских властей в организации недавних атак на Белгород. Там подчеркнули, что ВСУ не имеют отношения к взрывам и пожару на нефтебазе.

Об этом сообщает издание "Сегодня", ссылаясь на высокопоставленного источника в оборонном ведомстве. В то же время чиновник назвал две вероятные причины инцидента.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сказано в сообщении.

Отметим, глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что удар по нефтебазе якобы нанесли два украинских вертолета, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте.

Видео дня

В то же время в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором видны те самые "вертолеты ВСУ". Но больше они похожи на российские Ка-52, которых на вооружении украинской армии нет.

Напомним, несколько часов назад в Белгороде местные жители снова сообщили о взрыве. В соцсетях начали также появляться снимки с якобы со следом от ракеты в небе.

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