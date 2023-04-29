В Белгородской области 'мобик' покончил жизнь самоубийством: тело обнаружили в овраге

Некоторые российские оккупанты предпочитают самоликвидироваться еще до отправки на войну в Украину. Такой случай произошел с мобилизованным россиянином из Ленинградской области, тело которого обнаружили под Белгородом.

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В РФ заявили, что 47-летний военный покончил жизнь самоубийством. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Оккупанту, которого призвали на службу в рамках так называемой "частичной" мобилизации из города Сланцы в Ленинградской области, было 47 лет. Его тело обнаружили в овраге в городе Алексеевка к востоку от Белгорода.

Также пропагандисты рассказали, как именно оккупант покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, в овраге, где нашли тело "мобика", он подорвал гранату.

"Находясь в городе Алексеевка, мужчина ушел в отдаленный овраг и привел в действие гранату. Мобилизованный 138 отдельной гвардейской мотострелковой бригады скончался на месте, место подрыва оцепили, к нему приехало региональное военное руководство. Сотрудники полиции проводят проверку", – пишут российские пропагандисты.

Напомним, в России один из срочников, которого хотели бросить на войну против Украины, решил покончить жизнь самоубийством. Возле тела обнаружили записку, в которой срочник объяснил мотивы суицида.

Ранее сообщалось, что мобилизованным россиянам, которые провели на войне полгода, убийца Владимир Путин пообещал отпуска. Однако воспользоваться ими оказалось невозможно, российские командиры отказывают солдатам в увольнении из-за ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России стали вручать повестки с угрозами. За неявку в военкомат потенциальных призывников обещают наказывать "ограничительными мерами".

К слову, россияне на войне гибнут не только от взрывов. На Запорожье из-за отравления неизвестным веществом умерли 20 оккупантов.

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