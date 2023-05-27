В Белгородской области из нескольких сел сбежали власти из-за операции добровольцев – ГУР

В Белгородской области РФ из-за операции, которую проводят российские добровольцы, из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти. Сейчас там фактически нет никакой власти.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире программы "Новий відлік" в пятницу, 26 мая. Он отметил, что движение сопротивления, состоящее из представителей РДК и легиона "Свобода России", еще действует на территории региона.

"Есть несколько поселков у границы, из которых фактически ушли российские власти. В принципе там сейчас нет власти никакой", – сказал Юсов.

О каких именно населенных пунктах идет речь, он не уточнил.

Представитель ГУР уточнил, что никаких серьезных столкновений между добровольцами и армией РФ в Белгородской области пока не было, однако он не исключил, что они могут случиться позже. Также Юсов отметил, что РДК и легион "Свобода России" активно действуют, в том числе и "в столичном регионе".

Ранее он сообщил, что на территории Белгородской области государства-агрессора РФ все еще остаются проводившие там операцию российские добровольцы. Они ставят перед собой цель освободить регион, а затем и всю Россию от режима бункерного диктатора Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РДК раскрыли детали операции в Белгородской области и назвали главную цель. Российские добровольцы заявили, что провели военную операцию в Белгородской области РФ и вышли с минимальными потерями. Они держали под контролем несколько поселков в течение 24 часов.