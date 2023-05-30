'Равносильно взятию Киева': тикток-войска Кадырова размечтались о захвате Кривого Рога. Видео

Российские военные-кадыровцы размечтались о захвате Кривого Рога. Они заявили, что это якобы "равносильно взятию Киева".

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Такое заявление тикток-войска главы Чечни Рамзана Кадырова сделали в очередном "героическом ролике". Соответствующее видео появилось в соцсетях (чтобы его просмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Надо взять Кривой Рог, потому что это равносильно взятию Киева. Там находятся именно те, которые нам нужны", – заявили кадыровцы.

На это заявление уже отреагировал руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Был на выезде, пропустил, как здесь один черт еще раз обещает захватить Кривой Рог. Помню этого сатана – год назад тусовался на нашем направлении вокруг иностранного Легиона. По-моему, его зовут Хусейн и он хуже врага – он предатель. Давай, ишак, мы ждем", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снова размечтался о захвате украинских городов, в частности Одессы, Харькова и Киева. После этого путинский подхалим собрался дойти до Польши.

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