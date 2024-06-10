Есть две популярные концепции результатов неизбежного поражения путинского режима, которые обсуждают разные группы российских эмигрантов:

1. Прекрасная, мирная Россия будущего.

2. Безопасное для мира построссийское пространство будущего.

Я думаю, что всё будет не так. Вероятнее третий вариант – ужасная, но безопасная для мира (на какое-то время) Россия будущего. После поражения и краха автократа Путина, как всегда было в истории России, к власти придет олигархическая группа чиновников, силовиков и бизнесменов (люди типа Мишустина, Собянина, Кириенко, первого зама главы ФСБ Королева, Чемезова, Абрамовича, Дерипаски и т.п.), которая продаст Западу отказ от имперских амбиций в обмен на полную свободу действий (включая нарушение прав человека и фальсификацию выборов) внутри страны. Запад с радостью согласится и даже вновь начнет с ними торговать, лишь бы отстали от Украины и не лезли больше никуда.

Это плохой вариант, но он лучше, чем безумный экспансионистский режим Путина, терзающий Украину и грозящий миру катастрофой.