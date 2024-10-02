'Утро началось не с кофе': по всей России начали выть сирены, был прерван эфир ТВ. Видео

Утром 2 октября в крупных городах государства-террориста России взвыли сирены воздушной тревоги. Громко было, в частности, в Омске, Самаре, Перми, Уфе, Химках и т.д.

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Соответствующие видео опубликовал российский Telegram-канал Baza. Отмечается, что сирена также прервала эфиры теле- и радиоканалов, правда, всего на минуту.

"Утро жителей Химок, Омска, Перми, Самары и других городов России началось не с кофе, а с громкой сирены", – говорится в сообщении.

В МЧС РФ объяснили ситуацию проверкой систем оповещения населения.

Напомним, экс-руководитель Укроборонпрома, а ныне министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин рассказал, что Украина уже успешно применяла новейшую дрон-ракету "Паляница" собственного производства для ударов по территории РФ. Сейчас перед производителем БПЛА стоит задача как можно быстрее масштабировать производство, чтобы новое вооружение начало поступать в войска.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 сентября поразили крупный русский склад боеприпасов в Волгоградской области. Вражеский арсенал в районе населенного пункта Котлубань в сотне километров от Украины поражен благодаря совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ, которые запустили около 120 дронов разных типов по цели.

– В ту же ночь украинские дроны могли атаковать российский аэродром "Миллерово" в Ростовской области, где базируется враждебная тактическая авиация. Системой мониторинга NASA Firms на аэродромной части и вблизи него зафиксирован пожар.