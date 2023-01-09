Усиление политического влияния Пригожина как угроза для Кремля

В новогодние недели в российском медиапространстве снова резко активизировалось внимание к ЧВК "Вагнер" и особенно ее куратору Евгению Пригожину. Похоже, лидер российских наемников достаточно серьезно взялся за раскрутку собственного имиджа в соцсетях и, в частности, Телеграмме, в отличие от официальных лиц Кремля, которым почти нечего сказать на фоне провалов их т.н. "спецоперации".

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Пригожин строит имидж "безжалостного" командира

После резонансного визита президента Украины Владимира Зеленского во фронтовой Бахмут, являющийся самой горячей точкой войны, Пригожин также начал серию публичных посещений как самого Бахмута, так и украинских пленных, а также морга с телами погибших "вагнеровцев". Все это является активным развитием имиджа настоящего участника войны, который "близок к народу" и показывает "окопную правду", не скрывая огромные потери своих подразделений. Однако гораздо больший интерес представляют высказывания Пригожина, по которым можно понять сущность его планов на собственное политическое будущее.

Конфликт между ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны России усугубляется

С одной стороны становится очевидным углубление конфликта между Пригожиным и российским Министерством обороны и Генштабом, критикой провалов которых активно занимаются все больше и больше медийных персон, особенно на фоне огромных потерь в Макеевке. Стоит отметить, что российские войска в последние месяцы не могут продемонстрировать никаких даже тактических успехов, а вся осень 2022 года прошла под знаком их поражений и отступлений. Поэтому падение доверия Путина к министру обороны Шойгу и начальнику штаба Герасимова они компенсировали тем, что направили "Вагнер" на самый сложный отрезок фронта в Бахмуте, где наемники несут огромные потери в лобовых штурмах хорошо укрепленных позиций ВСУ. Бесперспективность такой тактики уже начинает понимать и сам Пригожин, о чем стали писать украинские и западные аналитики. Однако, парадоксальным образом, именно огромные боевые потери дают право Пригожину считать себя наиболее жестоким, упрямым и безжалостным командиром, вроде маршала Жукова времен Второй Мировой войны, какой тоже спокойно мог терять сотни тысяч солдат в лобовых атаках на укрепленные позиции противника.

Перераспределение собственности как один из "послевоенных" сценариев в России

Весь этот стиль Пригожин кропотливо отстраивает на времена "после войны" и только для использования на територии России. Достаточно многие эксперты выделяют отдельную группу, начавшую борьбу за власть в России, в состав которой относят "серого кардинала" Кремля Сергея Кириенко, главу Чечни Рамзана Кадырова, собственно Пригожина и ряд других лиц. Не исключено, что в будущих сценариях предусмотрено тотальное перераспределение не только власти, но и бизнес-активов и собственности, на что неоднократно намекал сам Пригожин, говоря о "нечестно заработанных капиталах" и "бюрократах, мешающих простому народу". Именно жестокие и безжалостные ветераны ПВК "Вагнер" скоро могут стать теми "экспроприаторами" собственности в пользу своих хозяев, чем-то повторяя события 1917 года, о чем уже недавно писал OBOZREVATEL.

Более того, российские источники сообщают о первых узниках-"вагнеровцах", получивших амнистию после полугодовой службы в ЧВК, хотя по конституции исключительное право на это имеет только президент России. Однако самым интересным здесь может быть то, что таким образом Пригожин может освободить из мест заключения любого – от влиятельных криминальных авторитетов до серийных убийц, имея на них влияние. Фактически можно наблюдать как в России формируется "параллельное" или "теневое" государство с собственными законами и институтами, движущей силой которого будет ЧВК "Вагнер". В таких условиях грядущие события в России будут отличаться от 90-х годов тем, что перераспределение собственности будут вести не отдельные ОПГ спортивных парней в кожаных куртках, с битами, ножами и пистолетами, а безжалостные и "отмороженные" ветераны т.н. СВО в камуфляже, с гранатами и ручными пулеметами, которых будет контролировать единый центр в лице Пригожина и его союзников. Следовательно, феномен ЧВК "Вагнер" может в ближайшее время стать весьма неоднозначным фактором во внутренней политике России, которая и без того переполнена экономическими и социальными проблемами, вызванными войной и санкциями. Поэтому сейчас российские военные и "вагнеровцы" пока борются за благосклонность Путина, пытаясь продемонстрировать успехи на фронте, но в их отсутствие могут неизбежно сойтись в жестком споре за власть и влияние на Кремль.