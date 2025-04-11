'Умереть, как Сталин, не все могут': эксперт объяснил, почему Путин не объявляет всеобщую мобилизацию в России

В России есть огромный мобилизационный резерв – по разным оценкам, около 13 миллионов человек. Но на фронте такого количества нет.

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Эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий объяснил, что Кремль не спешит запускать всеобщую мобилизацию, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин боится собственного народа. Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Путин не хочет остаться без власти, понимая, что тогда ему придется отвечать. Умереть, как Сталин, не все могут. Это первое. Второе – да, кто-то говорит, что население России 89 миллионов, кто-то говорит, что 140 миллионов. Если 140, то мобилизационный ресурс составляет 13 миллионов, хотя миллион уже фактически уничтожен", - сказал эксперт.

Он отметил, что людей нужно не только призвать, но и обеспечить, в частности, одеждой, оружием, подготовкой. Но главное – им нужна причина, ради которой они должны идти на войну.

"Если призывать людей, их нужно как-то одеть и дать какое-нибудь оружие. И главное – им нужно дать определенные основания нравственного плана, ситуацию, которая называется "Вставай, страна огромная". И тогда можно призывать. А когда такой фактуры нет, приходится ограничиваться подкупом или пробовать обходиться тем небольшим контингентом мобилизационных ресурсов, которые могут себе позволить. Это тот же криминал или граждане РФ, которые идут по определенным основаниям. Но такой тип мобилизации не позволяет сразу создать вопиющее преимущество. Если поднимать страну без лозунга "страна огромная", то может произойти русский бунт. И этого реально боится Путин", – подчеркнул Козий.

Он добавил, что полноценная мобилизация без "морального прикрытия" может вызвать протесты и в Кремле это понимают.

"Безосновательная мобилизация, то есть мобилизация, которая не подкреплена моральным фактором. Нравственный фактор даже при наличии современной техники, вооружений и подготовки играет решающую роль. Пренебрегать им – это просто неправильно, невозможно", – сказал военный эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, российский военный блогер Максим Калашников заявил, что войска РФ понесут колоссальные потери и ситуация приближается к критическому пределу. По его словам, если бои будут продолжаться в таком темпе, Кремлю придется объявлять новую мобилизацию, которая может стать "смертельной опасностью" для агрессора.

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