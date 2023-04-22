В Германии признались, почему выдворили российских дипломатов

Массовое выдворение из Германии сотрудников российских дипломатических ведомств связано с их деятельностью в пользу разведки РФ. Берлин подтвердил, что хотел сократить присутствие кремлевских спецслужб на территории ФРГ.

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Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел Германии в комментарии телеканалу N-tv. "Фактически в течение последних нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом с целью сокращения присутствия российской разведки в Германии", – сообщили журналистам в ведомстве.

Это подтвердило, что российские "дипломаты" (точнее, шпионы) находились на борту самолета специального летного отряда "Россия" RA-96014.

Этот рейс утром 22 апреля вылетел из Москвы и, обойдя страны Запада, залетел на территорию ФРГ, после чего приземлился в Берлине. Он забрал россиян, которых выдворили из Германии, и во второй половине дня вновь приземлился в аэропорту "Внуково" (РФ).

Появление самолета страны-агрессора на радарах в Германии было необычным, потому что воздушное пространство ЕС закрыто для российских перевозчиков с февраля 2022 года. Однако для этого специального рейса правительство ФРГ сделало исключение, предоставив ему дипломатическое разрешение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в ответ на решение Берлина заявили, что примут зеркальные меры. В итоге в МИД страны-террориста объявили, что 34 из 90 немецких дипломатов вынуждены покинуть РФ.

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