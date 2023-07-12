Улицы превратились в реки, вода сносила авто: российское Туапсе затопило после мощного ливня. Видео

В российском Краснодарском крае после ночного ливня начался настоящий потоп. Всего за три часа 12 июля в Туапсинском районе выпала двухмесячная норма осадков.

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Улицы Туапсе превратились в реки, бурлящие потоки смывали автомобили и крушили здания, а на дороги начали сходить сели. Подробности сообщают российские СМИ, они же публикуют фото и видео с последствиями стихии (чтобы их посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Всю ночь в Туапсинском районе шли ливни, за три часа выпала двухмесячная норма — 144 миллиметра осадков. Улицы оказались затоплены, перекрыта федеральная трасса, в районе Новомихайловского на дорогу сошел сель, а в в посёлке Тюменский водой уничтожило "Пятерочку", – пишут российские СМИ.

В регионе объявлено штормовое предупреждение, оно будет действовать до конца дня.

Губернатор Краснодарского края сообщил, что 4-х часов утра в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления. Власти также сообщили, что жителей пострадавших районов эвакуируют во временные пункты размещения.

Ливни идут на черноморском побережье уже несколько дней. Недавно подтопления и снесенные водой автомобили лицезрели жители Сочи.

А в поселке Мирный возле российского Олимпийского парка в Сочи следующей ночью было подтоплено около 150 домов, жителей эвакуировали.

Напомним, ранее в России запустили слухи о тяжелой болезни Пригожина. Главарь ЧВК "Вагнер" якобы проходил терапию и был VIP-клиентом элитной клиники.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар: горело производственно-складское здание.