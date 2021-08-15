В Грузии удар молнии убил отару из 500 овец. Видео

В горном селе в Грузии более 500 овец убило ударом молнии. Пастух, находящийся с ними, потерял сознание, но пострадал не сильно.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", умерших животных сожгут на месте, так как спустить с гор такое количество туш невозможно. Ущерб от гибели овец составил около 62 тыс. долларов.

При этом в администрации муниципалитета Ниноцминда подтвердили, что фермер-собственник животных может получить за них компенсацию, однако должен сначала предоставить заключение специалистов о причине гибели целого стада.

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"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели", – подчеркнули в администрации.

Напомним, в Бангладеш от удара молнии погибли 17 гостей свадебного банкета. Еще 14 человек, в том числе жених, получили ранения. Люди получили несколько разрядов молнии. Причем ежегодно от нее в Южной Азии гибнут сотни людей. Эксперты считают, что это происходит из-за вырубки лесов.

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