Третий год войны в Украине оказался критическим для многих россиян, начавших открыто выражать свое недовольство ситуацией в стране. Дискуссии о безопасности и отсутствии укрытий стали неотъемлемой частью повседневной жизни граждан страны-агрессора.

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Об этом сообщает проект "Хочу жить", публикуя аудиоперехват разговора российского военного из Брянской области с супругой. Он отметил, что в условиях неопределенности и страха многие россияне начали обустраивать укрытия в подвалах, устанавливая печки и кровати, поскольку не знают, где скрываться от опасности.

Женщина была возмущена безразличием властей, которые, по ее мнению, оставили жителей региона в одиночестве со своими проблемами.

"Люди себе в погребах уже печки ставят, лежанки, топчане рядом с клубнем… Укрытий нет, где нам прятаться? Погреб? Или под одеялом? – говорит она.

Она подчеркнула, что, в отличие от губернатора Богомаза, заявляющего об отсутствии разрушений, жители действительно страдают и чувствуют себя брошенной на милость судьбы.

Муж, служащий на передовой, ответил, что на фронте ситуация еще хуже. Он рассказал, что вокруг валяются трупы погибших в мясных штурмах, стоит невероятная вонь, а на фоне этого всего – еще и обстрел со стороны украинских военных.

Эта ситуация свидетельствует о серьезном разрыве между официальными заявлениями власти и реальной жизнью простых россиян. Власти, сосредоточившись на войне, игнорируют потребности своих граждан, оставшихся без защиты и поддержки. В условиях, когда война приближается к российской территории, разочарование людей в собственном государстве становится все более ощутимым.

"Теперь, когда война перекинулась на территорию РФ, власти расписываются в своей слабости во всем, что не касается отправки на убой. Все идет к тому, что война коснется каждого россиянина", – отметили в проекте.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись севернее Суджи в Курской области России. А российские пропагандисты опровергли предыдущие утверждения об успехах их армии.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил военные подразделения, действующие в Сумской и Курской области РФ. Он заявил, что в этих направлениях ситуация остается под контролем украинских сил, несмотря на попытки врага перехватить инициативу.

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