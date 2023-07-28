'Украинцы мечтают о таком президенте, как Путин': в МИД РФ выдали очередную порцию бреда. Видео

Спикер министерства внешних дел России Мария Захарова заявила, что украинцы якобы хотят, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин был их президентом. При этом она признала, что граждане Украины ненавидят российского лидера.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. По словам Захаровой, президентов Украины якобы выбирает не народ, а назначает Запад.

"Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них был такой же президент, как Путин. А у них все время те, кого им дает Запад. Это Фрейд, понимаете? Происходящее с Украиной много в почему, мне кажется, объяснил бы Фрейд – очень быстро и очень присущими ему категориями", – сказала дипломат.

По убеждению Захаровой, украинцы Путина "внешне ненавидят" и "очень агрессивны" по отношению к президенту РФ "ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом".

Примечательно, что, сказав это, пресс-секретарь МИД РФ сама же и рассмеялась.

"Им такого нужно: открытого, решительного, знающего, что говорит не за, как вы говорите, "бумажкой, которую ему прислали из Вашингтона", а того, кто говорит, потому что он знает, о чем он говорит, он дышит этим, он чувствует это", – резюмировала Захарова, расхвалив российского диктатора.

Ранее Захарова заявила, что подавляющее большинство мирового сообщества "откровенно устало от яростных призывов и попыток стран Запада "отменить" российский спорт". По словам дипломатки, отсутствие российских спортсменов якобы губительно сказывается на зрелищности соревнований, их коммерческой составляющей и репутации.

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