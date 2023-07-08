Захарова рассказала, как без России страдает весь мир и стала посмешищем у болельщиков

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подавляющее большинство мирового сообщества "откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада "отменить" российский спорт. По словам дипломатки отсутствие российских спортсменов якобы губительно сказывается на зрелищности состязаний, их коммерческой составляющей и репрезентативности.

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Такое заявление Захарова сделала в контесте министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения, на котором была принята декларация, поддержавшая участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов (НОК) в Играх-2024 в Париже.

Для справки: движение неприсоединения объединяет 120 государств – по принципу отказа от членства в военно-политических блоках.

"Со своей стороны, остаемся открытыми для спортивного взаимодействия, совместно с нашими единомышленниками будем продолжать последовательно выступать за всестороннее укрепление спортивных связей на основе принципов равенства, недискриминации и открытого допуска спортсменов к соревнованиям", - цитирует Захаров ТАСС.

Болельщики единогласно обвинили представителя МИД во лжи, заявив, что на самом деле мир ничего не потерял от отсутствия России, а "отменяют" российский спорт по единственной причине, которая началась 24 февраля 2022 года.

"Зачем что-то оглашать, если тут ложь уже в тезисе "отменить Российский спорт". Никто и ничего отменять не собирался и не собирается, это пропагандистский штамп, выдуманный этими фашистами, как одно из оправданий себя и своих преступных действий", "Маруся продолжает набрасывать лапшу на уши граждан", - пишут юзеры.

Фанаты напоминают Захаровой, что на самом деле всем плевать на РФ и советуют Марие "закусывать".

"Мария, вы не поверите: 200+ странам всё равно на любую отдельно взятую страну, будь-то Россия, Германия, Вьетнам или Свазиленд. Всем наплевать на проблемы других", - отмечают любители спорта из РФ.

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