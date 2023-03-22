''Мало будет, надо добавки'': россияне обрадовались удару по дому в Запорожье и размечтались о новых атаках

Граждане страны-агрессора РФ цинично и безнравственно отреагировали на ракетные удары по Запорожью среди бела дня в среду. Несмотря на попадание в жилые дома, а также жертвы и пострадавших мирных жителей, россияне восхваляли атаку и требовали "добавки".

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Соответствующие комментарии появились в пропагандистских Telegram-каналах под сообщением о том, что в Запорожье раздаются взрывы.

Фанаты Кремля восхваляли российских оккупантов и хотели продолжения атаки. Они также еще раз повторяли тезис об "уничтожении нацистов".

Часть интернет-пользователей из России продолжает винить Запад. Якобы он виноват в войне в Украине.

Следует отметить, что в Запорожье 22 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские войска обстреляли жилые дома и остров Хортица. В результате один человек погиб.

Кроме того, сейчас в больницах находятся 25 человек. 3 человека – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, 3 – в легком (из них двое детей).

Напомним, в ночь на 22 марта Россия устроила ночную атаку дронами на Украину. В ряде областей сработали силы ПВО. Им удалось уничтожить 16 из 21 запущенного россиянами иранского дрона-камикадзе. Однако 5 беспилотников достигли целей.

В частности, попадание зафиксировано в городе Ржищев Киевской области. Там "шахеды" разрушили 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, в котором после прилета вспыхнул пожар. На 11:00 22 марта в полиции Киевщины заявили о по меньшей мере 4 погибших и 7 раненых, среди них 11-летний ребенок.

Всего за сутки РФ атаковала 121 населенный пункт в 11 регионах нашего государства. На 9 часов утра было известно о по меньшей мере 14 человек, которых убила РФ за последние 24 часа. Также повреждены 42 объекта инфраструктуры.