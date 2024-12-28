Украинские партизаны разведали Брянский завод, который обеспечивает электроникой российские ракеты и истребители. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел разведку на территории завода "Кремний ЭЛ" в Брянске. Это предприятие является одним из ключевых производителей микроэлектроники России.

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Завод обеспечивает микросхемами и компонентами производителей ракетных комплексов "Тополь-М" и "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а также военную авиапромышленность. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

"Агент движения "Атеш" успешно провел разведку территории завода "Кремний ЭЛ" в Брянске — одного из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит широкий ассортимент военных микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения", – отмечено в сообщении.

Более 90% продукции завода идут на нужды российского оборонно-промышленного комплекса России, так что работа предприятия для государства-агрессора является критически важной.

В частности, продукция завода применяется при производстве ракетных комплексов "Тополь-М" и "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а также бортовой электроники самолетов МиГ и Су.

"В октябре 2024 года завод уже подвергался атаке беспилотников, что привело к повреждению производственных мощностей и нарушению энергоснабжения. Теперь мы намерены их добить. Вся информация передана всю в правильные руки. Силы обороны Украины уничтожат этот объект, оставив российскую армию без ключевых компонентов", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, ранее в движении сообщили, что российские оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме "Саки", пытаясь уберечься от ударов Сил обороны.

Также в "Атеш" утверждают, что командование РФ не забирает тела оккупантов после штурмов на Херсонщине.

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