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Украинские партизаны добрались до крупнейшего военкомата Красноярска. Фото

Анна Павлова
Новости России
2 минуты
1,5 т.
Украинские партизаны добрались до крупнейшего военкомата Красноярска. Фото

Агенты движения сопротивления "Атеш" завладели важной информацией из российского военкомата города Красноярска. Собранные данные позволят определить всех причастных к войне в Украине.

Об этом партизаны сообщили в Telegram. В движении сопротивления подчеркнули, что теперь им будет гораздо проще наказывать российских коррупционеров и преступников.

"Особое внимание агенты "Атеш" уделили крупнейшему военному комиссариату Советского и Центрального районов города Красноярска. Изучили все детали, все нюансы. Знаем кто чем занят и кто чем дышит", - пишут члены движения.

Украинские партизаны добрались до крупнейшего военкомата Красноярска. Фото
Украинские партизаны добрались до крупнейшего военкомата Красноярска. Фото
Украинские партизаны добрались до крупнейшего военкомата Красноярска. Фото
Украинские партизаны добрались до крупнейшего военкомата Красноярска. Фото
Украинские партизаны добрались до крупнейшего военкомата Красноярска. Фото
Украинские партизаны добрались до крупнейшего военкомата Красноярска. Фото

Проукраинские партизаны подчеркнули, что теперь им будет гораздо проще наказывать российских коррупционеров и преступников, о чем отметили в обращении действующие сотрудники учреждения.

"Если тебе надоело выполнять преступные приказы, пиши нашим координаторам и мы вместе сможем совершить много добрых дел", – говорится в обращении "Атеш" к россиянам.

Как стало известно, в Джанкой на севере временно оккупированного россиянами украинского Крыма ВС РФ продолжают опрокидывать военнослужащих. Недавно там были замечены новые представители Восточного военного округа страны-агрессора РФ, сообщили агенты "Атеш".

Как писал OBOZ.UA:

– Правозащитная организация Amnesty International признала, что Россия с начала оккупации Крыма пыталась изменить этнический состав полуострова, завозя туда россиян и подавляя украинское и крымскотатарское сообщества. Конечная цель захватчиков – искоренение культурной идентичности и языка.

– Центр национального сопротивления заявил, что кафиры продолжат кампанию по милитаризации молодежи в Крыму. Агрессор проводит пропагандистские мероприятия в школах и техникумах.

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