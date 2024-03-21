Украинские партизаны добрались до крупнейшего военкомата Красноярска. Фото

Агенты движения сопротивления "Атеш" завладели важной информацией из российского военкомата города Красноярска. Собранные данные позволят определить всех причастных к войне в Украине.

Об этом партизаны сообщили в Telegram. В движении сопротивления подчеркнули, что теперь им будет гораздо проще наказывать российских коррупционеров и преступников.

"Особое внимание агенты "Атеш" уделили крупнейшему военному комиссариату Советского и Центрального районов города Красноярска. Изучили все детали, все нюансы. Знаем кто чем занят и кто чем дышит", - пишут члены движения.

Проукраинские партизаны подчеркнули, что теперь им будет гораздо проще наказывать российских коррупционеров и преступников, о чем отметили в обращении действующие сотрудники учреждения.

"Если тебе надоело выполнять преступные приказы, пиши нашим координаторам и мы вместе сможем совершить много добрых дел", – говорится в обращении "Атеш" к россиянам.

Как стало известно, в Джанкой на севере временно оккупированного россиянами украинского Крыма ВС РФ продолжают опрокидывать военнослужащих. Недавно там были замечены новые представители Восточного военного округа страны-агрессора РФ, сообщили агенты "Атеш".

Как писал OBOZ.UA:

– Правозащитная организация Amnesty International признала, что Россия с начала оккупации Крыма пыталась изменить этнический состав полуострова, завозя туда россиян и подавляя украинское и крымскотатарское сообщества. Конечная цель захватчиков – искоренение культурной идентичности и языка.

– Центр национального сопротивления заявил, что кафиры продолжат кампанию по милитаризации молодежи в Крыму. Агрессор проводит пропагандистские мероприятия в школах и техникумах.

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