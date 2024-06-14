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Украинские хакеры остановили работу основного провайдера российских банков

Ольга Липич
Новости России
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Украинские хакеры остановили работу основного провайдера российских банков

Украинские хакеры атаковали работу серверов основного провайдера российских банков "Мастертел". В его работе уже несколько дней наблюдаются сбои.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины в четверг, 13 июня. Как отмечается "Мастертел", является основным поставщиком коммуникаций банков государства-агрессора России.

Его услугами пользуются российские Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и другие спонсоры терроризма. Уже несколько дней из-за атаки украинских киберспециалистов они не могут предоставлять часть услуг – их сервисы не работают.

Украинские хакеры остановили работу основного провайдера российских банков

В частности, благодаря операции кибервойска россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций.

Украинские хакеры остановили работу основного провайдера российских банков
Украинские хакеры остановили работу основного провайдера российских банков
Украинские хакеры остановили работу основного провайдера российских банков
Украинские хакеры остановили работу основного провайдера российских банков

"Влияйте на работу крупных компаний врага – присоединяйтесь к рядам ІТ Армии. Для этого подписывайтесь на Telegram-канал проекта, где постоянно публикуют актуальные задания", – говорится в сообщении Минцифры.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило масштабную кибератаку на российские государственные ресурсы и аэропорты. Слом работы киберресурсов страны-агрессора произошел в так называемый "день России".

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