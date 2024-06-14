Украинские хакеры остановили работу основного провайдера российских банков

Украинские хакеры атаковали работу серверов основного провайдера российских банков "Мастертел". В его работе уже несколько дней наблюдаются сбои.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины в четверг, 13 июня. Как отмечается "Мастертел", является основным поставщиком коммуникаций банков государства-агрессора России.

Его услугами пользуются российские Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и другие спонсоры терроризма. Уже несколько дней из-за атаки украинских киберспециалистов они не могут предоставлять часть услуг – их сервисы не работают.

В частности, благодаря операции кибервойска россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций.

"Влияйте на работу крупных компаний врага – присоединяйтесь к рядам ІТ Армии. Для этого подписывайтесь на Telegram-канал проекта, где постоянно публикуют актуальные задания", – говорится в сообщении Минцифры.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило масштабную кибератаку на российские государственные ресурсы и аэропорты. Слом работы киберресурсов страны-агрессора произошел в так называемый "день России".

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