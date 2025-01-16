Указ Путина о призыве резервистов наделал шум в сети: почему украинцам не стоит паниковать

Российские пропагандистские издания 16 января распространили указ российского диктатора Путина, предусматривающий призыв находящихся в запасе граждан государства-агрессора на военные сборы в 2025 году. Украинцам не стоит паниковать из-за этого, ведь военные сборы резервистов в РФ проводятся как плановое мероприятие.

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Такие указы диктатор подписывает каждый год. Фактически это формальный ежегодный документ и он не означает мобилизацию и вообще не предполагает ничего нового.

Военные сборы россиян проходят ежегодно независимо от чего-то, их проводили и до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлом году Путин подписал указ о военных сборах для тех, кто находится в запасе, в марте, а в 2023-м – в мае.

В указе диктатора говорится, что военные сборы организовывают для "поддержания боеспособности и повышения уровня подготовки лиц, находящихся в запасе". Детали о сроках, количестве участников и их обязанностях будут определены в отдельных документах.

После указа диктатора мобилизационное управление минобороны должно подготовить соответствующую директиву, которая поступает в региональные военкоматы, а затем начинается рассылка повесток россиянам в запасе.

Также указом Путина 2025 год в РФ объявлен "годом защитника отечества". В государстве-агрессоре создадут соответствующий организационный комитет, а властям российских регионов отправят указания по участию в реализации этого проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, осенний призыв в российскую армию оказался на грани провала. Осенняя кампания отметилась нововведениями, которые ударили по количеству срочников и заставили командование пойти на жесткие меры.

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