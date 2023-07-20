'Удары возмездия': в РФ похвастали атаками на Одессу и Николаев, где убиты и ранены мирные жители

В министерстве обороны РФ цинично назвали ракетные обстрелы Одессы и Николаева "нанесением ударов возмездия". Вследствие этих атак погибли два человека, еще десятки мирных украинцев пострадали.

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Убийством людей минобороны страны-агрессора похвастало в своей сводке, обнародованной в официальном Telegram-канале. Оккупанты цинично заявили, что "ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования".

Вражеским обстрелам якобы подверглись "цеха производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска", заявили в минобороны РФ. В действительности там было разрушено гражданское здание – погиб человек, четыре пострадало, в том числе ребенок.

У Шойгу также цинично заявили, что в районе Николаева уничтожены "объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов", хотя известно, что оккупанты атаковали жилой дом. Вследствие этой атаки погиб один человек, ранены 19.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – утверждают в минобороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 20 июля оккупанты атаковали юг Украины. В центре Одессы разрушено админздание и много домов рядом, известно о гибели гражданского охранника в разрушенном здании.

– За ночь силы ПВО ночью сбили 18 из 38 ракет и дронов, враг целился по домам, портам и торговым сетям, рассказали в Воздушных силах ВСУ. Всего выпущено по 19 БПЛА и ракет.

– Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и заверил, что Украина непременно выстоит против атак российского зла.

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