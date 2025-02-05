Удары украинских дронов заставили Россию резко изменить маршруты следовавших в Сирию кораблей: в ISW указали на нюанс

Удары украинских военных морских беспилотников, вероятно, заставили Россию резко изменить маршруты российских кораблей между Россией и Сирией. Они с весны прошлого года перестали курсировать по Черному морю.

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С тех пор российские корабли шли в Сирию из Балтийского моря через Атлантический океан, используя в несколько раз более длинный маршрут, чем черноморский. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на опубликованные Национальным центром сопротивления видеодоказательства получения Украиной доступа к системе "Мозаика" – внутренней российской системы для отслеживания маршрутов российских судов и грузов.

Данные этой системы свидетельствуют, что еще в 2023 году, в частности, в апреле, российский грузовой корабль "Спарта IV" курсировал между сирийским Тартусом и Новороссийском в Краснодарском крае РФ через Дарданеллы и Босфор.

Этот корабль, как и "Спарта II" и "Спарта", принадлежат логистической компании минобороны РФ "Оборонлогистика".

Но уже весной 2024-го профильные ресурсы, отслеживающие новости судоходства, зафиксировали изменение маршрутов кораблей линейки Sparta и Ursa Major. Суда перестали на пути из Сирии заходить в Черное море, а шли через Атлантический океан в балтийские порты РФ – в несколько раз более длинным путем.

Смена маршрутов, по мнению аналитиков, обусловлена "угрозой ударов беспилотников ВМС Украины в Черном море".

Со ссылкой на данные MarineTraffic.com в ISW отметили, что российские грузовые корабли "Спарта" и "Спарта II" находились у берегов Туниса 4 февраля. OSINT-аналитик М.А. Т. Андерсон опубликовал спутниковые снимки на утро 4 февраля, на которых видно эти два судна, а также, вероятно, десантный корабль "Александр Отраковский", фрегаты "Адмирал Головко", "Адмирал Горшков" и "Адмирал Григорьевич Григорьевич".

Спутниковые снимки и отчеты Главного управления военной разведки Украины указывают, что все эти суда были в порту Тартус в декабре 2024 года и январе 2025 года.

"Появление российских кораблей в Средиземном море 4 февраля согласовывается с сообщениями о том, что сейчас российские корабли курсируют между Сирией и Россией по Атлантике", – отметили в ISW.

В то же время аналитики считают, что уход значительного количества судов из порта Тартус говорит о том, что Кремль не ощущает оптимизма по поводу результатов текущих российско-сирийских переговоров повопросу военного присутствия РФ в Сирии.

"Расположение судов у побережья Туниса также свидетельствует о том, что эти корабли не направляются в Ливию, несмотря на то, что Россия отправила некоторые активы из Сирии в Ливию воздухом в декабре 2024 года и январе 2025 года – как ранее сообщалось в Африканском файле проекта Critical Threats Project", – говорится в материале.

Напомним, ранее в ISW заявили, что у России возникли проблемы с пополнением войск. Без объявления мобилизации РФ становится все труднее компенсировать потери, в декабре-январе каждый день удавалось набирать меньше добровольцев, чем армия РФ теряла на поле боя.

При этом российские чиновники продолжают уверять, что мобилизация России якобы не нужна.

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