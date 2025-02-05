У России возникли проблемы с пополнением войск: в ISW оценили ситуацию

В России продолжают заявлять, что государству-агрессору не требуется проведение мобилизации. При этом фиксируется все больше признаков того, что РФ становится все труднее восполнять войска после значительных потерь на поле боя.

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По меньшей мере, в декабре-январе заявленные ежесуточные объемы набора новых добровольцев были меньше ежедневных потерь оккупационной армии. Ситуацию проанализировали в Институте исследования войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на то, что многочисленные российские чиновники продолжают публично оправдывать решение Кремля не проводить открытую мобилизацию – несмотря на трудности с пополнением потерь на поле боя.

В частности, накануне глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что России якобы не нужно проводить очередной частичный принудительный призыв в запас, поскольку у России сейчас "преимущество" на поле боя.

Его коллега по комитету, Виктор Соболев, заявил, что контракты по минобороны РФ подписали 740 тысяч россиян (вероятно, добавляют аналитики, речь идет о всем периоде после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину). А мобилизация, по словам Соболева, лишь "усугубит ситуацию", ведь на фронт якобы будут попадать люди без военного опыта или специальных навыков.

Третий представитель оборонного комитета Госдумы, Андрей Красов, повторил тот же тезис о "ненужности мобилизации", аргументировав его якобы успешным комплектованием подразделений российской армии новыми кадрами.

"Эти депутаты российской Думы, вероятно, утверждают, что российские показатели призыва достаточны для того, чтобы успокоить опасения российской общественности по поводу широко непопулярного возможного нового призыва в запас", – предположили аналитики.

В то же время, появляется все больше признаков того, что России становится все сложнее набирать достаточное количество новобранцев.

"ISW наблюдал за сообщениями в конце 2024 года и в январе 2025 года о том, что месячный уровень набора российских военных, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замены месячного уровня потерь в России один к одному. ISW также наблюдал за сообщениями о том, что отдельные субъекты федерации России не выполняют свои месячные квоты набора, поскольку граждане все меньше желают добровольно воевать", – говорится в материале.

Исправить ситуацию в минобороны РФ решили путем переквалификации некоторых болезней, заболеваний и расстройств для призывников и лиц, проходящих военную службу по контракту, соответствующий проект поправок в действующее законодательство был предложен 3 февраля. Согласно предложениям МО РФ, в России могут переклассифицировать сифилис, гипертонию, атрофию центральной нервной системы, кожные заболевания, шизофрению, психотические расстройства, аффективные расстройства и другие проблемы со здоровьем в более легкие заболевания, не приводящие к лишению права на службу.

В российском "Движении сознательных отказников" считают, что реализация предложений минобороны РФ усложнит получение призывниками освобождений от военной службы по состоянию здоровья и процедуру увольнения подписавших военный контракт мобилизованных и военнослужащих.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что Украина и Россия продолжают технологическую гонку по адаптации ударных возможностей. По мнению аналитиков, внедряемые Украиной инновации в беспилотных операциях дадут украинским войскам возможность компенсировать количественное материальное преимущество армии РФ.

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