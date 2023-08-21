'Убийца! Ты не мог отмазаться?' Российские 'мобики' пожаловалась, что им не рады в Москве. Видео

Мобилизованные в России в очередной раз показали истинную ситуацию в своей стране. Они пожаловалась, что им не рады в Москве.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в Telegram. Парни относятся к мотострелковому взводу (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"А теперь о наболевшем. Ребята приезжают в отпуск и чувствуют себя неуютно в Москве. Даже подозревают, что им тут не рады. Возможно, это субьективное чувство, но наши сегодняшние герои, мотострелки Лис и Лука настаивают – в Сибири всё иначе", – говорится в подписи к ролику.

Москва огромный город, знаем, что там хватает места и любви, и ненависти. Первого, хочется верить, больше. Особенно к мотострелкам российской армии.

"Всех остальных можно и в Сибирь на перевоспитание", – подписан ролик.

Россияне сказали, что им непривычно быть в мирной жизни. Они заявили, что постоянно чего-то ждет.

По их словам, даже в метро их называют убийцей и прочее.

"Даже в метро. Я не пошел туда по своей воле. Но я приезжаю в отпуск и на меня еще пальцем тычут: айяй-яй, как не хорошо", говорят, что я убийца и мог не идти на войну", – рассказали военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины показали эффектные удары по колонне вражеской военной техники на Бахмутском направлении. В результате этой операции оккупанты понесли потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!