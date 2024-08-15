У россиян паника из-за провала на Курщине: как враг усилил оборону Белгородской области

На фоне провалов своего оккупационного войска в Курской области в стране-агрессоре России решили "укрепить защиту" соседней с Курщиной Белгородской области. В регион намерены перебросить дополнительные силы и средства.

Видео дня

Этот вопрос в четверг, 15 августа, обсуждался на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей РФ. Заседание провел министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там заявили, что российские чиновники обсуждали "дополнительные меры по обеспечению целостности и неприкосновенности" Белгородщины , а также по защите населения и инфраструктуры региона.

Белоусов заявил, что Генштаб ВС РФ подготовил план по дополнительным мерам защиты Белгородской области. Этот план, по его словам, в первую очередь включает в себя "выделение дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач".

Глава российского минобороны подчеркнул, что будет "лично контролировать" выполнение плана военного командования страны-агрессора.

Напомним, что 15 августа на территории Белгородской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Решение было принято правительственной комиссией под руководством министра МЧС РФ.

Губернатор региона пожаловался, что ситуация в регионе остается "крайне сложной".

Как сообщал OBOZ.UA, из приграничного Краснояружского района Белгородской области России выехало почти все местное население – более 11 тысяч человек. Около тысячи человек находится в пунктах временного размещения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!