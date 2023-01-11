Высшее руководство силового блока России резко активизировалось после затяжных новогодних выходных. Получился настоящий винегрет: крупное кадровое решение на уровне Генштаба, программное выступление Патрушева и переполох вокруг исчезновения директора СВР.

Видео дня

Пожалуй, наиболее обсуждаемым и противоречивым является назначение скандального генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба сухопутных войск. Секретным указом его убрали с передовой и усадили за подготовку и снабжение армии. Теперь Лапин отвечает за слаживание мобиков и упорядочивает их из состояния стада в подобие силы, способной не только могилизироватся, но ещё и приносить при этом некую пользу.

Возвращение Лапина в обойму после периода отстранения – плевок в лицо критикам из параллельных квазиармейских структур. Варлорды "кадыровцев" и "вагнеровцев" приняли его кадровое повышение в штыки, так же как и унылое медийное рыло "Новороссии" Гиркин. Вся тройка пыжилась против, но в итоге Шойгу и Герасимов переломили ситуацию в свою пользу. В результате противоречия между компонентами армии вторжения будут нарастать лавинообразно.

Именно Пригожин стоит за информационной кампанией травли Герасимова. Бывший зэк и поварская обслуга Путина возомнил себя гением военной стратегии и гигантом геополитики. ЧВК "Вагнер", насыщенная пушечным мясом из российских тюрем, вызывает брезгливость у кадровых военных. Репутация военной службы ещё никогда не опускалась так низко, а демобилизация ошметков выживших зэков вызывает обеспокоенность в среде ФСБ. Ведомствам Шойгу и Бортникова сейчас очень выгодно максимально истощить потенциал наглого выскочки, потому его шушару отправляют на убой при штурме укреплённых крепостей ВСУ на Донбассе.

Нельзя не отметить, что Лубянка вовремя вбросила информацию, что Пригожин идёт по терриконам трупов ради захвата месторождений соли и угля на Донбассе. Ставка делается на то, что жадность фраера погубит. Ведь война против регулярной профессиональной армии – совсем не сафари против боевиков с калашами в ЦАР или Сирии за золотые прииски и нефтяные вышки.

Но глупо недооценивать твердолобость лысого в кепке. Пригожин будет всеми силами гнобить армейских конкурентов, ведь видит на посту министра обороны исключительно себя. Он готов обнулить всю свою ЧВК, чтоб в итоге захватить бразды правления росармией.

Своя атмосфера царит и во вселенной секретаря Совбеза Патрушева. В свежем интервью для АиФ ближайший соратник вождя и архитектор вторжения в Украину вновь изложил избитые идеи: якобы, Россия не воюет с Украиной в силу близких традиций и неотделимости культур. Опять констатировал бессилие, в надцатый раз оправдав путинское поражение в войне военным противостоянием с НАТО. Чувствуется горечь, что потерпела крах концепция "единого народа", как одной из генеральных целей "СВО". Дабы выглядеть солидно, Патрушев стремится преподнести текущую ситуацию как битву систем, подобную биполярному противостоянию СССР и США. Только сейчас "духовно-нравственная" Россия противостоит "низменным страстям" гидры глобальной капиталистической корпоратократии. Именно козни внешних врагов мешают любить россиянам свою страну и ее историю, и вообще, скоро от России не останется ничего, кроме Московии.

Как исправить ситуацию, Патрушев не знает. Он просто озвучил очередной манифест озабоченностей с целью стимулировать новую волну мобилизации. В общем, Платонович работает ради публичности, ведь пропадать из медиа-пространства в тоталитарной стране опасно для жизни.

Стоило главе СВР Нарышкину исчезнуть из заголовков на несколько недель, как сразу пошли слухи о его опале, болезни, измене. Учитывая крайне провальный для главного российского разведчика год, ему, мягко говоря, не позавидуешь. Прогнозы Нарышкина – форменная фикция, а успехи СВР, словно по заданию Российского исторического общества, свелись к открытию памятных досок.